ЖКХ

«Жуть, какой запах»: канализационные воды сливают в ручей под Псковом

Канализационные воды сливают в ручей возле районной насосной станции в Псковском районе. Об этом сообщил директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в группе микрорайона Родина в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео здесь и далее: «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» / Андрей Тарасов

«По заявлениям жителей о запахе в микрорайоне провели проверку ближайших мест, чтобы выявить возможные источники запаха. Выяснилось, что происходит слив канализационных вод в ручей возле РНС», - написал Андрей Тарасов.

Он добавил, что по данному факту направят заявление в природоохранную прокуратуру.

В комментариях местные жители отметили, что сильный запах доставляет им серьезный дискомфорт.

«Спасибо за оперативную проверку! Вторую ночь около четырех утра запах усиливается, спать невозможно!» - посетовала женщина.

«Да, там последние недели вообще жуть, какой запах, будто канализацию выливают без очистки, как есть, и цвет зелёный, дышать невозможно. Я там на "велике" катаюсь, рядом живём. Вечером вообще окно не открыть на Владимирской в районе», - подтвердил мужчина.