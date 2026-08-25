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На территории Островского округа без электричества остаются 383 человека

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На территории Островского муниципального округа продолжается ликвидация последствий воскресного урагана, который нанес электросистеме муниципалитета серьезный урон: в некоторых местах ЛЭП буквально завалена упавшими деревьями. Как сообщил глава округа Дмитрий Быстров в своем канале в мессенджере Мах, специалисты «Россетей» на ногах уже третьи сутки, устранение идет непрерывно, но работы еще много: 383 человека в 60 населенных пунктах ждут восстановления электроснабжения.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Мах

Все звонки местных жителей по линии ЕДДС округа, в приемную главы округа в администрации, в социальных сетях, немедленно передают в работу и отслеживают их исполнение.

«Вы пишите мне о том, что не можете дозвониться до ЕДДС, а значит – "положена трубка". Нет, операторы непрерывно принимают звонки. В первые сутки было зафиксировано несколько тысяч обращений, сейчас их четыре сотни – все на контроле и в работе», — прокомментировал Дмитрий Быстров.

Глава Островского муниципального округа добавил, что энергетики ведут восстановление по принципу «от большего к меньшему»: крупные ЛЭП, питающие большие населенные пункты, затем занимаются локальными обрывами. Коллегам помогают специалисты из других регионов.

 
«Мы надеемся, что в самое ближайшее время все аварийные отключения будут устранены. Прошу вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и благодарю за терпение! Никто не сидит сложа руки, объем работ огромный, территория обширная, но шаг за шагом специалисты движутся к поставленной цели!» — заключил Дмитрий Быстров.

 

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Пресс-портреты

Быстров Дмитрий Михайлович

Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

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