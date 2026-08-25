На территории Островского округа без электричества остаются 383 человека

На территории Островского муниципального округа продолжается ликвидация последствий воскресного урагана, который нанес электросистеме муниципалитета серьезный урон: в некоторых местах ЛЭП буквально завалена упавшими деревьями. Как сообщил глава округа Дмитрий Быстров в своем канале в мессенджере Мах, специалисты «Россетей» на ногах уже третьи сутки, устранение идет непрерывно, но работы еще много: 383 человека в 60 населенных пунктах ждут восстановления электроснабжения.
Фотографии: Дмитрий Быстров / Мах
Все звонки местных жителей по линии ЕДДС округа, в приемную главы округа в администрации, в социальных сетях, немедленно передают в работу и отслеживают их исполнение.
Глава Островского муниципального округа добавил, что энергетики ведут восстановление по принципу «от большего к меньшему»: крупные ЛЭП, питающие большие населенные пункты, затем занимаются локальными обрывами. Коллегам помогают специалисты из других регионов.
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