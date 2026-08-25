Более 40 населенных пунктов Красногородского округа остаются без электричества

Ситуация с восстановлением электроснабжения в Красногородском муниципальном округе остается непростой. Как сообщила глава муниципалитета Валентина Понизовская на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», в поселке Красногородск по-прежнему есть частичные отключения, а также без электричества остаются более 40 населенных пунктов округа.

Для устранения последствий аварии задействовано пять бригад: электрики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома.

«Мы держим ситуацию на контроле и будем оперативно информировать вас о ходе восстановительных работ», — прокомментировала глава округа.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно:

на единый бесплатный телефон горячей линии «Россетей»: 8‑800‑220‑0‑220;

для абонентов мобильной связи доступен короткий номер: 220.

в службу ЕДДС округа: 8-81137-2-12-21.