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ЖКХ

Работников бытового обслуживания и ЖКХ поздравил Александр Котов от имени Собрания

17.03.2024 10:00|Псков

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«На работниках сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства лежит огромная ответственность за обеспечение комфортных условий жизни людей. Специфика вашей работы такова, что общение с гражданами чаще связано с запросами на устранение разного рода проблем, чем с благодарностью за их решение. Но сегодня у нас есть замечательный повод сказать вам искреннее спасибо за профессиональный труд, от которого во многом зависит наше общее благополучие и позитивное восприятие окружающей действительности», – отметил он.

Безусловно, обеспечение стабильной и качественной деятельности всех служб жилищно-коммунального комплекса является задачей не только работающих в этой сфере специалистов, но и органов власти, подчеркнул Александр Котов. «Реализуемая в Псковской области государственная политика нацелена на техническое переоснащение отрасли, внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, следование экологическим стандартам, развитие государственно-частного партнёрства. Совместными усилиями нам уже удалось многое сделать. Уверен, что поставленные на перспективу цели также будут успешны достигнуты», – продолжил спикер регионального парламента.

«С профессиональным праздником! Крепкого здоровья, семейного благополучия, слаженной работы и хорошего настроения!» – добавил Александр Котов.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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