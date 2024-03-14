Игорь Иванов: Благодаря труду работников ЖКХ жизнь становится лучше и уютнее

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
Игорь Иванов. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
Игорь Иванов пожелал им крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, профессионального роста и благополучия. «Пусть ваш труд всегда оценивается со стороны и приносит радость и удовлетворение», - добавил председатель облсовпрофа.