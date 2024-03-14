ЖКХ

Игорь Иванов: Благодаря труду работников ЖКХ жизнь становится лучше и уютнее

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Игорь Иванов. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

﻿«Вы делаете невероятно важную и трудоемкую работу, обеспечивая комфорт и безопасность для жителей нашего региона. Вы работаете в любых условиях, несмотря ни на какие преграды. Ваш профессионализм, ответственность и усердие помогают сохранить чистоту, порядок и комфорт в наших домах и на улицах. Благодаря вашему труду жизнь становится лучше и уютнее», - подчеркнул он.

Игорь Иванов пожелал им крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, профессионального роста и благополучия. «Пусть ваш труд всегда оценивается со стороны и приносит радость и удовлетворение», - добавил председатель облсовпрофа.