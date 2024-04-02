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Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности

03.04.2024 09:16|ПсковКомментариев: 0

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 68 дизельных генераторов общей мощностью 2,5 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. 

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Теги: #Россети
Источник: Псковская Лента Новостей
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