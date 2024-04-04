ЖКХ

В России ввели штраф до 500 тысяч рублей за замену газового оборудования без специалистов

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 500 тыс. рублей за самовольную замену внутридомового или внутриквартирного газового оборудования без вызова специалистов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Он вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и дополняет его новыми положениями, предусматривающими штрафы за самовольную переустановку газового оборудования, подлежащего, согласно правилам безопасности, обязательной замене, без вызова специалистов. Ранее КоАП устанавливал санкции только за уклонение от замены такого оборудования, порядок его обновления в нем не оговаривался. Теперь же административное наказание в виде штрафа будет предусматриваться и за отказ от установки нового оборудования, и за его самостоятельную замену без сотрудников газовых служб.

Размеры штрафов при этом кратно увеличиваются. Для граждан они составят от 5 до 10 тыс. рублей (ранее от 1 до 2 тыс. рублей), для должностных лиц - от 25 до 100 тыс. рублей (ранее от 5 до 20 тыс. рублей), для юридических лиц - от 200 до 500 тыс. рублей (ранее от 40 до 100 тыс. рублей), пишет ТАСС.

Принятый закон также ужесточает санкции за отказ пускать в квартиру сотрудников газовых служб.

Предусматривается также пятикратное увеличение штрафов за нарушение требований к качеству проведения техобслуживания газового оборудования. Для физических лиц штраф составит от 5 до 10 тыс. рублей (ранее от 1 до 2 тыс. рублей), для должностных - от 25 до 100 тыс. рублей (ранее от 5 до 20 тыс. рублей), для юридических - от 200 до 500 тыс. рублей (ранее от 40 до 100 тыс. рублей).

Вводятся также штрафы для должностных лиц от 50 до 100 тыс. рублей и от 100 до 500 тыс. рублей для юрлиц за выполнение работ по техобслуживанию оборудования, организацией, не отвечающей требованиям законодательства о газоснабжении.

Кроме того, ужесточаются санкции для случаев, когда одно из перечисленных нарушений привело к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей. Штраф для граждан составит от 50 до 150 тыс. рублей (ранее от 10 до 30 тыс. рублей), для должностных лиц - от 200 до 500 тыс. рублей (ранее от 50 до 100 тыс. рублей) или дисквалификация на срок до трех лет. Для юридических лиц штраф составит от 500 тыс. до 2 млн рублей (ранее от 100 до 400 тыс. рублей).

Также меняются размеры штрафов за повторно совершенные правонарушения. Действующие штрафы для граждан в размере от 2 до 5 тыс. рублей вырастут в несколько раз и составят от 15 до 25 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы составят от 150 тыс. до 200 тыс. рублей (ранее - от 10 до 40 тыс. рублей). Для юрлиц прежние размеры штрафов от 80 тыс. до 200 тыс. рублей увеличатся и составят от 550 тыс. до 1 млн рублей.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.