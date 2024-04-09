ЖКХ

В клиентские центры газовых компаний с начала 2024 года обратились более 45 тысяч псковичей

Единые клиентские центры компаний «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» в Псковской области в первом квартале 2024 года приняли более 45 тысяч потребителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в газовых компаниях.

Большая часть обращений касалась оформления новых договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключения договоров на поставку газа, заявок на подключение (технологическое присоединение) в рамках догазификации. Также абоненты обращались по вопросам ремонта и установки газового оборудования, начислений и перерасчетов за природный газ.

За первый квартал 2024 года специалисты Единых клиентских центров также обработали свыше 2,5 тысячи обращений от потребителей, поступивших на «горячую линию» по телефону: 8-800-350-59-01. Более 117 тысяч потребителей обратились в call-центр по телефону: 59-50-50.

«Работа по принципу "Единого окна" позволяет предоставлять весь комплекс услуг обеих газовых компаний и сразу решить широкий спектр вопросов. Для удобства абонентов организованы формирование и отправление квитанций на оплату природного газа в электронном виде. Мы также продолжаем активно развивать наши дистанционные сервисы обслуживания: Telegram-бот и "Личный кабинет"», - подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов.