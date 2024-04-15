ЖКХ

Новые инженерные коммуникации прокладывают в Острове-3

Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры в военном городке Остров-3 идут в Псковской области при поддержке фонда развития территорий. Программа подразумевает обновление системы тепло- и водоснабжения, благодаря чему качество коммунальных услуг в населенном пункте улучшится для 3,5 тысячи человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В активной стадии строительно-монтажные работы на нескольких объектах. Ведется прокладка внутриквартальных систем отопления и тепловых сетей от городской котельной общей протяженностью почти 22 км. Новые инженерные коммуникации будут обеспечивать стабильное теплоснабжение многоквартирных домов.

Также выполняются работы по прокладке сетей на участке от котельной до здания Дома офицеров и тепловых камер №№31 и 10.

Для повышения качества водоснабжения в муниципалитете начали возводить станцию второго подъема воды.

До конца года построят пять центральных тепловых пунктов с прокладкой трубопроводов системы горячего водоснабжения протяженностью около 10 км. По информации комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, уже заключены договоры с подрядчиком на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Кроме того, получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство очистных сооружений канализации.

Общий объем финансирования составляет свыше 1,8 млрд рублей, из которых более 1,4 млрд рублей - средства фонда развития территорий.

В правительстве напомнили, что модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Острове-3 стала возможной благодаря поддержке правительства РФ и личным договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководителя фонда развития территорий Сергея Степашина. Проект региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры одобрен на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.