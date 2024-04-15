ЖКХ

«Управляйка» не может существовать без участия людей – директор «Нового квартала»

Управляющая компания не может существовать без участия людей. Об этом руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Управляющая компания не может существовать без участия людей, они должны быть в постоянном диалоге, на постоянном контроле, чтобы решать ситуации здесь и сейчас. Собственники жилья должны заниматься работой с управляющей компанией», – сказал Антон Васильев.

Он отметил, что в случае, когда личное общение ничего не решает, жильцам стоит написать официальное письмо, на которое управляющая компания обязана будет ответить по законодательству в установленные сроки.

«Небольшая юридическая "встряска" может поставить компанию в нужное русло», – добавил директор «Нового квартала».