ЖКХ

Борис Елкин: Решение о продлении отопительного сезона принято не из-за финансовых побуждений

Решение о продлении отопительного сезона в Пскове еще на неделю принято не из-за финансовых побуждений, сообщил глава областного центре в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Действительно, мы изначально, в конце апреля, приняли решение, что планируем отключать отопление 6 мая. Данное решение мы принимали, исходя из прогноза погоды. В тот момент обещали, что на майские праздники будет теплая погода - выше +8 градусов. Ввиду того, что ситуация с прогнозом поменялась, предстоящий прогноз говорит, что у нас на этой неделе предвидится похолодание. В связи с чем были сомнения: стоит ли отключать отопление или нет, все-таки мы понимаем, что не все дома еще до конца прогрелись, особенно это касается старого фонда. Понятно, что в новых домах достаточно тепло, но и в новых домах у многих есть терморегуляторы, которые могут хоть как-то регулировать температуру. Вчера было принято решение, для закрепления принятого решения, спросить мнение жителей. Большинство жителей, которые также, видимо, посмотрели предстоящий прогноз погоды, проголосовало за то, чтобы оставить отопление еще на неделю», - сообщил Борис Елкин.

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Глава города рассказал, что, по прогнозам, на этой неделе ночью обещают до -2, днем средняя температура составит +8...+10 градусов. Поэтому для профилактики вирусных, простудных заболеваний стоит оставить отопление еще на неделю.

По его словам, благодаря опросу власти убедились, что большинство людей считает необходимым продлить отопительный сезон. «Стоит отметить, что я читал в соцсетях комментарии разных людей, что это выгодно муниципалитету, выгодно предприятию. Нет, на самом деле у нас сейчас котельные работают на самой минимальной мощности. На такой минимальной мощности долго поддерживать температуру нецелесообразно. Поэтому это решение было принято не из каких-то финансовых побуждений. Это решение было принято исключительно для комфорта и для сохранения здоровья наших жителей», - пояснил глава города.