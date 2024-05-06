Борис Елкин: Решение о продлении отопительного сезона принято не из-за финансовых побуждений

Решение о продлении отопительного сезона в Пскове еще на неделю принято не из-за финансовых побуждений, сообщил глава областного центре в беседе с корреспондентом ПЛН FM.
Глава города рассказал, что, по прогнозам, на этой неделе ночью обещают до -2, днем средняя температура составит +8...+10 градусов. Поэтому для профилактики вирусных, простудных заболеваний стоит оставить отопление еще на неделю.
По его словам, благодаря опросу власти убедились, что большинство людей считает необходимым продлить отопительный сезон. «Стоит отметить, что я читал в соцсетях комментарии разных людей, что это выгодно муниципалитету, выгодно предприятию. Нет, на самом деле у нас сейчас котельные работают на самой минимальной мощности. На такой минимальной мощности долго поддерживать температуру нецелесообразно. Поэтому это решение было принято не из каких-то финансовых побуждений. Это решение было принято исключительно для комфорта и для сохранения здоровья наших жителей», - пояснил глава города.