ЖКХ

Псковский «Горводоканал» приглашает на работу специалистов

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Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» приглашает на работу специалистов. Об актуальных вакансиях Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

На данный момент в муниципальном предприятии «Горводоканал» ищут сотрудников на должности:

Должность Зарплата, руб. Главный эколог 89 800 Инженер - технолог 68 700 Инженер (проектировщик) 62 000 Инженер 68 700 Инженер по инвентаризации сетей 68 700 Контролер водопроводного хозяйства 39 900 Бригадир на участках основного производства 45 400 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 46 800 Слесарь аварийно-восстановительных работ 41 000 - 48 800 Слесарь – ремонтник 46 800 Электрогазосварщик 41 000 Машинист насосных установок 39 900 Машинист компрессорных установок 53 200 Монтажник технологических трубопроводов (сварщик полиэтиленовых труб) 54 700 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 46 800 - 54 700 Водитель автомобиля 39 900 Машинист экскаватора 54 700 Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания 46 800 Облицовщик-плиточник 39 900 Оператор котельной 33 200 Уборщик производственных и служебных помещений 22 100

Телефон отдела кадров: 79-20-20. Резюме можно отправить на электронную почту: grigoreva_nv@vdkpskov.ru.