ЖКХ

«Дневной дозор»: голосование за тепло

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему переноса даты окончания отопительного сезона в Пскове и правильности использования в подобных вопросах общественного голосования в социальных сетях чиновников. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В последнее время практикой региональных и муниципальных властей стало обращение к гражданам по вопросам городского хозяйства, благоустройства и сроков отопительного сезона. Последний вопрос традиционно вызывает у жителей города активное обсуждение в соцсетях, часто выражается в жалобах в социальных сетях к губернатору и главе города. Часть населения традиционно настаивает на том, что в квартирах уже жарко и пора отключать отопление, часть же уверяет, что мёрзнет, ведь в апреле и мае колебания температур — норма для Псковской области.

Почему так происходит? Во многом это связано с тем, что спорщики живут в разных местах — кто-то в старых домах, а кто-то в новых; одни в панельных пятиэтажках, другие в кирпичных новостройках… К тому же отапливаются одни дома котельными со старым оборудованием, а другие — модернизированными. История Пскова помнит случаи, когда отопление после многочисленных обращений отключали. А затем, после новой волны жалоб населения губернатору (теперь уже на холод), снова включали. Это приводило к дополнительным расходам. Может быть, именно поэтому в этом году власти пошли по иному пути — запустили в соцсетях опрос о том, нужно ли отключать отопление. И в том числе, основываясь на его результатах, приняли решение продлить отопительный сезон ещё на неделю.

Нужно сказать, что проголосовало в этом опросе суммарно менее 10 тысяч псковичей. При этом одни и те же люди могли голосовать за одно и то же на разных площадках. Поэтому точно выявить мнение большинства достаточно сложно. Но даже это количество проголосовавших не сумело прийти к «общему знаменателю».

В соцсетях главы города под новостью о переносе окончания отопительного сезона развернулся ожесточённый спор. Противники и приверженцы идеи о скором отключении отопления схлестнулись вновь. В итоге комментарии о том, что «лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем» соседствовали с не менее красочными описаниями обстановки в квартирах — здесь псковичи вспомнили и «пустынный воздух», и «геенну огненную»… Наконец, нашлись среди горожан и те, кто остался в стороне от «отопительных споров». Зато заинтересовался новой «практикой проведения соцопросов». Не можем оставить без внимания их комментарии: «Боже мой, какой кошмар… У нас теперь городом управляют по голосовалкам в Телеграме»; «А зачем нужны тогда чиновники, если все можно решить голосованием в каком-то мессенджере, который к тому же есть не у всех?»

Так нужно ли ориентироваться на общественное мнение с учётом того, что опросы в соцсетях нерепрезентативны и не отвечают выборке по населению города Пскова? А если и применять такой подход, то, может быть, создать опцию на Госуслугах и отправить всех голосовать туда? Почему мы можем выбирать президента с помощью ДЭГ, а решать значительно менее важные вопросы городского хозяйства — нет. Где логика? Ведь это более надежный способ, чем соцсети чиновников. В этом случае можно ведь будет и установку скамеек, и судьбу деревьев решать по такой схеме… И надо ли вообще спрашивать общественное мнение, ведь можно просто делегировать это право избранным представителя власти... Например, в Великих Луках никакой дискуссии не было — взяли и отключили по распоряжению властей. Как правильно? Ответить на эти вопросы во время подготовки программы «Дневной дозор» мы попросили чиновников, горожан и представителей ресурсоснабжающих организаций.

Решение о том, что отопление будут отключать 6 мая было принято ещё в конце апреля. Об этом рассказал глава города Пскова Борис Елкин. Он уточнил, что тогда власти отталкивались от прогноза погоды. А он на майские праздники обещал тепло и среднесуточные температуры выше +8 градусов. Только вот спустя время ситуация с прогнозом поменялась. В региональный центр пришло похолодание. И это, по словам главы города, вызвало сомнения в том, а нужно ли действительно отключать батареи прямо сейчас? Борис Елкин заверил, что при вынесении итогового решения результаты голосования в соцсетях были не единственным аргументом.

«Все-таки мы понимаем, что не все дома еще до конца прогрелись. Особенно это касается старого фонда. Понятно, что в новых домах достаточно тепло, но и в новых домах у многих есть терморегуляторы, которые могут хоть как-то регулировать температуру. Дополнительно для закрепления принятого решения мы спросили мнение жителей. Этот опрос был дополнением к тому, что в принципе мы и так планировали сделать, потому что мы убедились — большинство людей также считает, что необходимо продлить отопительный сезон. В соцсетях читал комментарии от разных людей: что это выгодно муниципалитету, это выгодно предприятию. Нет, на самом деле, в данный момент у нас котельные работают не на полную мощность, а на самой минимальной мощности и, соответственно, на такой минимальной мощности тоже долго поддерживать температуру нецелесообразно. Поэтому это решение было принято не из каких-то финансовых побуждений. Это решение было принято исключительно для комфорта и для сохранения здоровья наших жителей».

Почему погода в Псковской области в очередной раз повернула на холодную? Всё дело в «ныряющем» циклоне, рассказала начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Теплая воздушная масса сменилась холодной - это абсолютно нормальный процесс. "Ныряющий" циклон с Северо-Запада на Юго-Восток прошел. Сейчас мы в тыловой части циклона. В ближайшее время еще один циклон пройдет, в основном он затронет юг области. Там уже идет небольшой дождь, и холодная воздушная масса станет еще холоднее. Самый холодный день и самая холодная ночь – это 8 и 9 мая. Ночь на 9 мая – пока, предварительно, прогнозируются температуры в воздухе и на почве до - 5...-6 градусов. Дневные температуры при этом тоже невысокие. Единственное, что нас может порадовать, что на солнышке все-таки воздух будет прогреваться. На большей части территории области мы ожидаем достаточно солнечную погоду»

Господство тыловой части «Ныряющего» циклона, по словам начальника Псковского гидрометцентра, продлится до 11 мая. Затем характер погоды поменяется ещё раз. В регионе станет теплее, но будет велика вероятность дождей.

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов напомнил, что в прошлом году отопительный сезон завершился 15 мая. Да, в эти временные параметры в этом году Псков укладывается. Но что касается технологических параметров, то здесь «мы находимся у критической черты», отметил собеседник. Ведь всё это «хлопотное хозяйство — сети и котельные — нужно ещё успеть подготовить к следующей зиме», которая обещает быть морозной. На это по технологии нужно минимум пять месяцев. Так что сейчас, продолжая отопительный сезон, мы «крадём время от ремонтной программы».

«Мы сейчас работаем на минимальной мощности. Котельные работают на минимуме, который возможен, чтобы обеспечить технологический процесс. Мы же ведь еще должны подавать горячую воду, и она должна подаваться 65 градусов. Поэтому минимально работают котлы, чтобы нагреть теплоноситель, чтобы горячая вода была 65 градусов. Я не говорю, что там надо сейчас отключать. Это естественно. Природа, как и женщина, непредсказуема. Так получилось. И мы считаем, что это справедливо. Раз уж мы не выключили раньше, две недели назад, когда жарко было, то сейчас уже явно не стоит. Еще неделю надо топить. Но я говорю, что каждый день сейчас уже мы сужаем параметры ремонтной программы. Меньше топить нельзя. Технологически, я уже не раз объяснял, так устроена система теплоснабжения города. Это 650 километров сетей, которые работают в едином гидравлическом и температурном режиме».

Игорь Максимов напомнил, что уровень нагрева батарей могут регулировать в каждом доме индивидуально управляющие компании. А «голосовалки» в соцсетях по поводу того, нужно ли отключать отопление, собеседник сравнил с ситуацией, когда врач спрашивает у пациента, как того лучше лечить. Такой подход руководитель «Псковских теплосетей» назвал неправильным. Ведь у власти есть все инструменты для того, чтобы принять такое решение самостоятельно, а всем людям не угодишь всё равно.

Между тем, у координатора центра председателей советов многоквартирных домов и ТОС города Пскова Натальи Старосельской иное мнение. По её словам, точку зрения граждан при принятии жизненных решений нужно спрашивать. А для того, чтобы делать это правильно, вспомогательные инструменты для подобных «соцопросов» нужно развивать.

«При принятии решений в отношении города, городской инфраструктуры, городских процессов, конечно, всегда надо учитывать мнение горожан. Для этого сегодня существует такой прекрасный инструмент, как социальные сети. Однако органы местного самоуправления принимают решения и должны принимать решения и будут, я думаю, принимать решения всегда на основе действующих нормативных актов. Если отопительный сезон продлевается, то, конечно, он продлевается прежде всего не потому, что так решила группа горожан в соцсетях, а потому, что, действительно, температура среднесуточная падает, и надо понимать, что у нас еще очень много жилья, которое не отвечают санитарным требованиям. И в этом жилье горожанам действительно холодно. И мы, те, кому более-менее комфортно, должны понимать, что продлевая отопительный сезон, мы продлеваем его, прежде всего, для тех, у кого большие теплопотери. Это торцевые квартиры, это квартиры первых этажей, это ветхий или предаварийный жилой фонд, о них тоже нужно позаботиться. Вовлечение граждан в решение местных вопросов должно развиваться. И, безусловно, для этого есть современные технологии, современные сайты, какие-то, может быть, чаты, инструменты сейчас развиваются, это очень хорошо. Но для того, чтобы они стали применимы, необходимо разработать пакет нормативных документов, который четко определяет, как они применяются. Чтобы мы видели, что это не спекулятивные гражданские позиции, а именно адекватные, экспертные гражданские позиции».

С одной стороны, опрос в соцсетях о необходимости завершения отопительного сезона — это прямое проявление демократии. И это хорошо. Но с другой стороны, есть коллективное мнение, а есть правила и нормы, отметил член правления Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов. Он считает, что в подобных вопросах придерживаться следует именно общих правил и норм. А тем, кто не готов двигаться в одном русле со всеми, он предложил установить индивидуальные тепловые узлы и регулировать температуру батарей по своему усмотрению. Что же касается опросов в соцсетях… Довольны их результатами все псковичи всё равно не будут, а многие не станут голосовать, хоть на Госуслугах этот опрос проведи, хоть на другой платформе.

«В рамках одной семьи не можем договориться, но ищем где-то компромисс. Ну и здесь такая же ситуация. Сколько людей, столько и мнений. Кому-то нравится + 25, кому-то достаточно + 19. Но опять же, возвращаясь в современные технологии и нормативы, ну и в разумность. В принцип разумности. Вы уверены, что на какой-то другой платформе будет больше проголосовавших? Или слушание общественное? Мы видели, как они проходят. По более серьезным вопросам людей не собрать. А тут про отопление... Только разводить демагогию. Я вообще не уверен, что это правильное направление. Я уверен, что правильное направление – это оснащение многоквартирных домов современными системами отопления, контроля тепловыми узлами».

Социологический опрос — не гарантия верного результата. Таким мнением поделился первый мэр Пскова Александр Прокофьев. На фоне споров об отключении отопления он вспомнил случай из 90-х годов, когда накануне майских праздников на приём пришла делегация разгневанных врачей из областной больницы. Они заявили о невыносимой духоте в медучреждении и невозможности работать, а после потребовали отключить отопление. Прогнозы погоды тогда были неоднозначные… Но после этого визита медиков, рассказал собеседник, решение об остановке отопительного сезона всё-таки было принято. Так сказать, исходя из общественного мнения. Батареи стали холодными, а на майских праздниках грянул мороз, и выпал снежок. Врачи, вспомнил экс-мэр, тогда звонили и извинялись за свою резкость. И вывод отсюда можно сделать такой…

«Социологический опрос - это не всегда верный результат. По разным причинам. Потому что, начиная от того ;t принципа выбора опрашиваемых, качества проведения, на кого попадешь... То есть всеми вопросами нужно заниматься специалистам и профессионально. Вообще я всегда исхожу из того, чтобы ориентироваться на прогнозы погоды, они в настоящее время довольно точные. У нас всегда были жалобы: не выключишь - жаловались, выключишь - жаловались на то, что выключилось, и это было регулярно. Я вижу, что это продолжается и сейчас. Поэтому надо тщательнее работать».

Нужно ли привлекать псковичей к решению вопросов сферы ЖКХ? Мнения по этому поводу разделились. Одна часть горожан считает подобные голосования проявлением демократии, вторая — вредной идеей, а третья настаивает на том, что всё это — пустое занятие. Ведь многим людям проще выливать недовольство в соцсетях, чем озвучить свою позицию, принять решение и принять его последствия. Как бы там ни было, новая дата окончания отопительного сезона (определённая не без помощи горожан) — 13 мая. А вот будут ли через неделю вновь узнавать мнение псковичей по «отопительному вопросу», покажет время.

Так или иначе, тема дискуссионная. Не удивительно, что некоторые действующие и бывшие представители муниципальной власти отказались высказываться по этому вопросу.

Светлана Пикалёва