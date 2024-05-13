ЖКХ

Что делать, если на площадку для сбора ТКО привезли строительные отходы, рассказали псковичам

В связи с наступлением сезона ремонтов и строительства, в адрес филиала ООО «Экопром» от населения начали поступать обращения с фото- и видеофиксацией автомашин, на которых вывозят строительный мусор, захламляя контейнерные площадки. Как жителям города стоит поступать в таких ситуациях, разъяснили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления, в том числе за несанкционированное размещение отходов, предусмотрена административная ответственность.

Чтобы привлечь виновное лицо к ответственности, необходимо на месте произвести фото- и видеофиксацию правонарушения, регистрационных знаков автомобиля, а также вызвать полицию.

Если нет возможности дождаться полицию, можно направить обращение посредством сети Интернет.

Куда нужно обращаться при обнаружении подобных правонарушений:

в полицию;

в природоохранную прокуратуру;

в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области.

Только правоохранительные органы наделены правом провести проверку и привлечь виновное лицо к ответственности. К заявлению необходимо приложить фото- и видеоматериалы, подтверждающие правонарушение.

«Благодарим неравнодушных жителей региона, которые вместе с нами переживают за порядок на контейнерных площадках!» – отметили в «Экопроме».