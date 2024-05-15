ЖКХ

«Экопрому» удалось оспорить наказание за невывоз крупногабаритного мусора в Пскове

Арбитражный суд Псковской области признал недействительным постановление от 27 октября 2023 года о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Экопром» к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами (статья 7.23 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

ООО «Экопром» обратилось в суд с заявлением к комитету по региональному контролю и надзору Псковской области о признании недействительным и отмене постановления по делу об административном правонарушении.

Согласно тексту постановления, комитет привлек ООО «Экопром» к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Арбитражный суд Псковской области признал незаконным и отменил постановление, вынесенное заместителем председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области.

Напомним, основанием для вынесения постановления о привлечении компании к административной ответственности послужил несвоевременный вывоз крупногабаритного мусора в Пскове.

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Ранее сообщалось, что ООО «Экопром» также обратилось в Арбитражный суд Псковской области с иском к управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области. Компания также требует признать недействительным постановление о привлечении «Экопрома» к административной ответственности за несвоевременный вывоз крупных габаритных отходов с территории Пскове в октябре-декабре.

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Напомним, на этой неделе глава города Борис Елкин заявил, что в Пскове снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.