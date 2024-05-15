ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Управдом»: «Управляйка» - сменить нельзя оставить

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Управдом», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня ведущий - руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев - расскажет, как сменить управляющую компанию и что делать со старой, если та сопротивляется.

Напомним, проект «Управдом» посвящен вопросам управления многоквартирными домами. Во всех секретах и тонкостях этой непростой темы прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.

Трансляция завершена.