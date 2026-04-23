1700 человек остались без электроэнергии в Невельском округе

1700 человек в 70 населенных пунктах остаются без электроснабжения в Невельском округе, сообщил глава округа Олег Майоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На аварийно-восстановительных работах в Невельском округе занято пять бригад и пять единиц специализированной техники.

Все муниципальные службы работают в усиленном режиме.

«Если вы стали свидетелем обрыва проводов, не приближайтесь к ним и не пытайтесь самостоятельно устранить проблему — это смертельно опасно. Информацию об отключениях электроэнергии направляйте на "горячую линию" "Россетей": 8-800-220-0-220, а также в ЕДДС-112 по телефону: 8(81151)2-14-82», - отметил Олег Майоров.

Отключения электричества отмечают и в Пыталовском округе. По информации на 15.00, на территории округа без электричества остаётся семь населённых пунктов, 153 человека. «Две аварийно-восстановительные бригады и две единицы техники продолжают работать. Заявки отрабатываются», - уточнила глава муниципалитета Вера Кондратьева.

По информации губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в регионе сегодня было зафиксировано 600 отключенных населенных пунктов, в которых проживает более восьми тысяч человек. Основные отключения – в Великих Луках, Великолукском, Куньинском и Невельском муниципальных округах.

Вчера МЧС предупреждало, что ухудшение погодных условий в виде порывов ветра до 19 метров в секунду ожидается на территории Псковской области 23 апреля.