Электроснабжение 70% отключенных потребителей в Псковской области возобновлено, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Россети Северо-Запад». В Дедовичском, Дновском, Красногородском, Новоржевском, Новосокольническом, Палкинском и Пыталовском округах восстановлена основная сеть. Здесь продолжаются работы по локальным заявкам потребителей.

Видео: «Россети Северо-Запад»

Специалисты ремонтируют распределительную сеть в других округах юга и востока региона. Электроснабжение восстановлено в 414 населенных пунктах.

На смене 86 бригад. Задействована 91 единица техники.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

Шквалистый ветер стал причиной массового отключения электроснабжения в Псковской области.