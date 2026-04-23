 
ЖКХ

Электроснабжение 70% отключенных потребителей в Псковской области возобновлено

Электроснабжение 70% отключенных потребителей в Псковской области возобновлено, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Россети Северо-Запад». В Дедовичском, Дновском, Красногородском, Новоржевском, Новосокольническом, Палкинском и Пыталовском округах восстановлена основная сеть. Здесь продолжаются работы по локальным заявкам потребителей.

Специалисты ремонтируют распределительную сеть в других округах юга и востока региона. Электроснабжение восстановлено в 414 населенных пунктах.

На смене 86 бригад. Задействована 91 единица техники.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).  

Шквалистый ветер стал причиной массового отключения электроснабжения в Псковской области.  

