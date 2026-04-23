Главы округов Псковской области сообщают о сотнях обесточенных из-за ветра деревень

Отключения электроэнергии фиксируют в населенных пунктах Псковской области. Оперативные данные публикуют главы муниципальных округов в соцсетях.

«В связи с усилением ветра с порывами до 18 метров в секунду энергетики работают в усиленном режиме. На территории округа фиксируются локальные отключения электроснабжения. В настоящее время работают две аварийно-восстановительных бригады РЭС. Заявки от населения, поступившие в ЕДДС (8(8112)-29-31-13), передаются в работу энергетикам», - сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в Мах.

Несколько населённых пунктов также остаются без электричества в Плюсском муниципальном округе. Глава Наталья Иванова в Мах сообщила, что сегодня работает четыре аварийно-восстановительных бригады и четыре единицы техники.

В Пыталовском муниципальном округе без света остаются 17 населённых пунктов и 568 человек. Глава округа Вера Кондратьева отмечает, что над устранением неполадок работают две бригады.

Отключения электроэнергии фиксируются и в Усвятском муниципальном округе. «В связи с усилением ветра с порывами до 18 метров в секунду электрики ввели особый режим работы (ОРР). На территории округа на данный момент без электричества остаётся несколько населённых пунктов. К сожалению, их число увеличивается», - сообщил окружной глава Дмитрий Петров.

«В настоящий момент на территории округа электроэнергия отсутствует в 27 населённых пунктах», - сообщил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» глава Новосокольнического муниципального округа Виктор Новиков и добавил, что в округе работает одна аварийно-восстановительная бригада из шести человек и одной единицы техники.

В Опочецком муниципальном округе 43 населённых пунктах также остались без электричества. Об этом в Мах сообщил глава округа Юрий Ильин.

Об отключениях электроэнергии также сообщил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков в соцсети «ВКонтакте». «По состоянию на данный момент зафиксировано 15 отключённых населённых пунктов, в которых проживает более 700 человек», - сообщил он.

В числе прочего, на территории Пушкиногорского муниципального округа без электричества остаётся 17 населённых пунктов, около 95 человек. Об этом сообщила глава округа Оксана Филиппова в Мах.

По информации главы Пустошкинского муниципального округа Юрия Кравцова, на территории округа без электричества остаётся 13 населённых пунктов, около 120 человек. Работают две аварийно-восстановительные бригады.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно на единый бесплатный телефон горячей линии «Россетей»: 8‑800‑220‑0‑220. Для абонентов мобильной связи доступен короткий номер — 220 или в службу ЕДДС округа.

По информации губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в регионе зафиксировано 600 отключенных населенных пунктов, в которых проживает более восьми тысяч человек. Основные отключения – в Великих Луках, Великолукском, Куньинском и Невельском муниципальных округах.

Вчера МЧС предупреждало, что ухудшение погодных условий в виде порывов ветра до 19 метров в секунду ожидается на территории Псковской области 23 апреля.