ЖКХ

Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс

В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором, заявил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Жители буквально кричат о помощи. Поручил управлению городского хозяйства и контрольному управлению организовать объезд всех муниципальных контейнерных площадок и зафиксировать нарушения графика вывоза отходов региональным оператором. Управляющим компаниям тоже поставил задачу составить акты по всем фактам неисполнения регоператором своих обязательств», – рассказал глава города.

Результаты проверок направят в межрайонную природоохранную прокуратуру.

«Повторения ситуации, которая сложилась на зимних каникулах, не допустим. Люди страдать не должны!» – добавил Борис Елкин.