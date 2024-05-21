Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ритуалы памяти
творог правда и мифы
взгляд в будущее ИТ в образовании
места для выпускного
Господин Рейтингомер
ПЭМЗ ищет сотрудников
кадры решают всё
ковать кадры пока горячо
день победы великие луки
ENERGY кешбэк-игра
летний сезон в «Покровском»
топ заведений для выпускников
дело ФАПное
экзотика агротуризм
гастрофест «Моя еда»
 
 
 
ещё ЖКХ 21.05.2024 14:560 Двухнедельные отключения горячей воды стартовали в Пскове 21.05.2024 16:040 «Кузница»: Отопительный сезон в Пскове завершен – готовимся к следующему. ВИДЕО 21.05.2024 14:560 Двухнедельные отключения горячей воды стартовали в Пскове 21.05.2024 14:540 В России приняли закон о повышении штрафов за нарушение норм обеспечения населения услугами ЖКХ 21.05.2024 14:360 100 млн рублей направили «Псковские тепловые сети» на замену коммуникаций - Игорь Максимов 21.05.2024 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Отопительный сезон в Пскове завершен – готовимся к следующему
 
 
 
Самое популярное 15.05.2024 09:284 Доярка в Псковской области застала парня в постели с любовницей и убила его ножом 20.05.2024 16:523 Крупный мусоросортировочный комплекс в Псковской области полностью остановил свою работу 15.05.2024 10:159 Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс 15.05.2024 12:061 Новые подробности поножовщины в Псковской области: любовница убитого сожителя тоже стала жертвой ревнивой доярки 17.05.2024 11:541 Общегородской Последний звонок-2024 отменили в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Кузница»: Отопительный сезон в Пскове завершен – готовимся к следующему. ВИДЕО

21.05.2024 16:04|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 мая. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

С 13 мая в Пскове наступил летний сезон, то есть завершился отопительный период. Коммунальщики называют минувшую зиму сложной по погодным условиям. Сезон не был безаварийным, однако крупных аварий не допущено, а произошедшие инциденты были устранены в нормативный срок. Мы помним, что такая достаточно благоприятная ситуация была не во всех городах России. А подготовка к новому отопительному сезону уже стартовала. Сколько километров сетей будет переложено? Какие основные объекты затронет ремонт и реконструкция? Планируется ли в связи с этим изменение схемы движения транспорта? Эти и другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с директором МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» Игорем Максимовым и другими экспертами.

Теги: #Кузница #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как планируете провести отпуск летом?
В опросе приняло участие 65 человек
21.05.2024, 16:270 Объявлен набор волонтеров в археологическую экспедицию «Горожане-2024» 21.05.2024, 16:190 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 мая 21.05.2024, 16:110 Члены Молодежного совета Псковского облсовпрофа посетили Великолукский почтовый музей 21.05.2024, 16:040 «Кузница»: Отопительный сезон в Пскове завершен – готовимся к следующему. ВИДЕО
21.05.2024, 15:570 Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента 21.05.2024, 15:520 Водитель грузовика попытался подкупить псковского таможенника 21.05.2024, 15:490 ПЛН-ТВ: «Великолукский кабельный завод» — только вперед! 21.05.2024, 15:430 Арестован экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов
21.05.2024, 15:400 С начала года в Псковской области подали почти 500 заявлений о банкротстве 21.05.2024, 15:380 Мужчину в Себежском районе отправили в колонию за разбойное нападение 21.05.2024, 15:310 Ликвидацию склада пестицидов в Палкинском районе обсудят на федеральном уровне 21.05.2024, 15:290 Двух медвежат нашли в Гдовском районе
21.05.2024, 15:210 В деятельности главы псковкого управления СК Петра Крупени выявлены упущения 21.05.2024, 15:020 «Беседка»: Скорая медицинская помощь в вопросах и ответах. ВИДЕО 21.05.2024, 14:560 Двухнедельные отключения горячей воды стартовали в Пскове 21.05.2024, 14:540 В России приняли закон о повышении штрафов за нарушение норм обеспечения населения услугами ЖКХ
21.05.2024, 14:440 Пенсионер в очередной раз сел нетрезвым за руль и попался полицейским в Плюссе 21.05.2024, 14:390 Госдума разрешила продавать алкоголь в летних кафе 21.05.2024, 14:360 100 млн рублей направили «Псковские тепловые сети» на замену коммуникаций - Игорь Максимов 21.05.2024, 14:260 Гдовичка помогла соседу и получила удар кулаком по лицу
21.05.2024, 14:120 Скорая медпомощь полностью обеспечена лекарствами - Денис Сачков 21.05.2024, 14:080 Интерес псковичей к акции «Ночь музеев» вырос на 5% 21.05.2024, 14:060 Нарушение при закупке гончарного круга на нужды колледжа выявили в Пскове 21.05.2024, 13:590 Цикл джазовых концертов под открытым небом пройдет в Пскове
21.05.2024, 13:560 Пропавший 80-летний великолучанин найден живым 21.05.2024, 13:490 Предложения псковского губернатора по допремонту дорог на сумму 5,2 млрд рублей одобрили на комитете СФ 21.05.2024, 13:450 «Гонки по вертикали»: московский вояж, мусорная сага и эсеры без Брячака 21.05.2024, 13:420 Неизвестные повредили качели в парке у реки Милевки в Пскове
21.05.2024, 13:350 Небольшие дожди и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области 22 мая 21.05.2024, 13:250 Строительство новой поликлиники для жителей Псковского района обсудили на федеральном уровне 21.05.2024, 13:190 Псковская область вошла в топ-5 регионов с самой низкой стоимостью ОСАГО 21.05.2024, 13:120 Минимум 12 бригад скорой медицинской помощи работают «на линии» в Пскове
21.05.2024, 13:050 Гостиничный комплекс с коттеджами и ресторанами появится в Пушкиногорском районе в 2025 году 21.05.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Отопительный сезон в Пскове завершен – готовимся к следующему 21.05.2024, 12:460 Пять советов для продления срока службы смартфона дали псковичам 21.05.2024, 12:432 Борис Елкин поблагодарил сенаторов за поддержку инициативы главы региона о модернизации крупнейшей котельной в Пскове
21.05.2024, 12:370 Наказать за ложный вызов скорой медпомощи практически невозможно – Денис Сачков 21.05.2024, 12:350 «Беседка»: «Скорая медицинская помощь» в вопросах и ответах 21.05.2024, 12:331 Александр Киселев: «Экопром» никогда не занимался финансовым шантажом и не ставил ультиматумы 21.05.2024, 12:300 «Дневной дозор»: стоит ли упразднять бакалавриат?
21.05.2024, 12:230 Псковские работодатели могут подать заявку на участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства 21.05.2024, 12:180 Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина на улице Труда в Пскове 21.05.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Скорая медицинская помощь в вопросах и ответах 21.05.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 мая
21.05.2024, 11:521 Более 2 километров сетей газоснабжения построили в Пскове за апрель 21.05.2024, 11:430 Псковича приговорили к условному сроку за кражу денег из магазина в Богданово 21.05.2024, 11:290 Рейтингомер: мусорный коллапс, пустое кресло и новый запрет для иноагента. ВИДЕО 21.05.2024, 11:270 Выстоял лишь Троицкий собор: страшный пожар почти уничтожил Псков 639 лет назад
21.05.2024, 11:230 Пропуск автотранспорта на железнодорожной станции Моглино ограничат 23 мая 21.05.2024, 11:130 Проблемы сбалансированности бюджетов на примере Псковской области рассмотрел профильный комитет Совфеда 21.05.2024, 11:020 Борщевик не вырастет: как псковский депутат помогает решать проблемы жителей 21.05.2024, 11:010 «Кузница»: Отопительный сезон в Пскове завершен – готовимся к следующему
21.05.2024, 10:590 Два автомобиля столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове 21.05.2024, 10:520 Команда из Пскова победила в областной спартакиаде учащихся по легкой атлетике 21.05.2024, 10:420 Второй этаж многоквартирного дома горел в Великих Луках 21.05.2024, 10:330 «Беседка»: Скорая медицинская помощь в вопросах и ответах
21.05.2024, 10:210 Александр Козловский: Необходимо активизировать участие ТОСов и сельских старост в инициативном бюджетировании 21.05.2024, 10:090 Сосновый сироп, коричневый сыр и кофе на песке: что представят псковские фермеры на гастрофестивале «Моя еда» 21.05.2024, 09:570 Взрывоопасный снаряд нашли на улице Корниенко в Великих Луках 21.05.2024, 09:450 Простые правила и глубокое содержание: первый в регионе турнир по го пройдёт в Великих Луках
21.05.2024, 09:410 Два гектара земли выгорело в Пушкиногорском районе 21.05.2024, 09:300 Публичные слушания о запрете нахождения лошадей в парках Пскова пройдут 21 мая 21.05.2024, 09:273 Сергей Грахов: «СпецТрансКому» и «Экопрому» настоятельно рекомендовано сесть за стол переговоров 21.05.2024, 09:160 Жителям Усвят напомнили основные причины пожаров и гибели людей
21.05.2024, 09:000 Эксперт объяснила, от чего зависит размер пособия по безработице 21.05.2024, 08:400 Ученые создадут систему мониторинга многолетней мерзлоты 21.05.2024, 08:190 Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустил совместный проект помощи тяжелобольным детям 21.05.2024, 08:000 Кабмин одобрил компенсацию работы в выходные дни при увольнении
21.05.2024, 07:410 Михаил Ведерников поблагодарил Валентину Матвиенко и сенаторов за внимание к Псковской области 21.05.2024, 07:190 За три года подростки и молодые люди потратили по «Пушкинским картам» 33 млрд рублей 21.05.2024, 07:000 Вопросы безопасности Псковской области обсудят в Совете Федерации 20.05.2024, 22:180 Опрос ПЛН-ТВ: Какие районы Пскова нуждаются в озеленении?
20.05.2024, 22:000 Общественник проверил условия для посетителей информационного центра псковской полиции 20.05.2024, 21:401 Россия впервые запустила спутники связи с 5G 20.05.2024, 21:200 Юным псковичам предлагают представить свои идеи благоустройства на конкурс 20.05.2024, 21:000 Компромисс с увольняющимися сотрудниками в Пскове ищут 67% работодателей — опрос
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru