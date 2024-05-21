ЖКХ

«Кузница»: Отопительный сезон в Пскове завершен – готовимся к следующему. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 мая. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

С 13 мая в Пскове наступил летний сезон, то есть завершился отопительный период. Коммунальщики называют минувшую зиму сложной по погодным условиям. Сезон не был безаварийным, однако крупных аварий не допущено, а произошедшие инциденты были устранены в нормативный срок. Мы помним, что такая достаточно благоприятная ситуация была не во всех городах России. А подготовка к новому отопительному сезону уже стартовала. Сколько километров сетей будет переложено? Какие основные объекты затронет ремонт и реконструкция? Планируется ли в связи с этим изменение схемы движения транспорта? Эти и другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с директором МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» Игорем Максимовым и другими экспертами.