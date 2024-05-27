ЖКХ

Двух абонентов в частном секторе Пскова отключили от газоснабжения за долги

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков» провели очередной совместный рейд в частном секторе города Пскова. Мероприятия проводятся в отношении абонентов, которые систематически не платят за газ. Большинство из них ранее уже отключали за неуплату. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Газпром газораспределение Псков».

В ходе рейда семь абонентов оплатили задолженность на общую сумму более 160 тысяч рублей и избежали отключения. Подача газа приостановлена двум абонентам с задолженностью 31 тысяча рублей.

С начала года сотрудники газовых компаний провели в Псковской области 72 рейда по отключению должников от газоснабжения. В ходе рейдов газовики посетили 1 501 абонента с общей суммой долга более 6 млн рублей.

«Газпром межрегионгаз Псков» напоминает, что для возобновления подачи газа после отключения абонентам необходимо полностью погасить задолженность, а также оплатить расходы по отключению и подключению к газораспределительной сети. В случае взыскания задолженности через суд также необходимо оплатить госпошлину.

«Отключение неплательщиков от газоснабжения не является нашей главной целью. Мы используем все возможные способы для исправления ситуации и решения проблемы хронических неплатежей. Призываем абонентов вовремя оплачивать квитанции, чтобы не копить долги. Если задолженностью уже сформировалась, следует обязательно обратиться в нашу службу по работе с потребителями по месту жительства, чтобы урегулировать ситуацию», - отметила начальник службы по работе с потребителями в городе Пскове ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.