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Михаил Ведерников обсудил проблему вывоза ТКО с директором Российского экологического оператора

Ряд вопросов, связанных с экологией Псковской области, обсудил губернатор Михаил Ведерников с директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Губернатор рассказал о проблематике в сфере обращения ТКО Псковской области.

«К регоператору у нас большие вопросы, и есть понимание, что свою работу он уже нормально не выстроит. Подготовлено предложение по лишению его статуса регоператора. Все детали, связанные с этой процедурой, проговорены на площадке ППК РЭО, вопрос находится у меня на личном контроле и на контроле правительства области», - сказал Михаил Ведерников.

Правоохранительные структуры также оказывают необходимое содействие.

«Сделаем всё, чтобы смена прошла максимально незаметно для людей. Знаю, что сейчас много жалоб на неуборку контейнерных площадок. Каждое такое обращение отрабатываем в ручном режиме. Рассчитываю что в ближайшее время ситуация стабилизируется, и лишнего мусора не будет», - заключил губернатор.

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.