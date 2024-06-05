ЖКХ

Более 20 жилых домов отремонтировали в Печорах

23 жилых дома отремонтировали в Печорах. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный во время визита в город Печоры сегодня, 7 июня.

«В честь 550-летия монастыря была выделена беспрецедентная сумма для Печорского района, да и для Псковской области, - более 1 млрд 400 миллионов рублей на то, чтобы благоустроить Печоры. И самое основное для Печор - это реконструкция сетевого хозяйства. Сети в Печорах были построены в 1974 году, их практически никто не ремонтировал и не реконструировал. Поэтому были сделаны проекты, и в рамках этих ресурсов в течение прошлого года благоустроили парки, придомовые территории, отремонтировали 23 жилых дома», - сказал Игорь Шатурный.

На сегодняшний момент работы завершаются, добавил он.