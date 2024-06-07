ЖКХ

Модернизацию инфраструктуры на 2 млрд рублей проводят в Острове-3

Два миллиарда рублей направлено на модернизацию инфраструктуры в Острове-3. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«1 млрд 600 тысяч рублей - это то, что мы отторговали в этом году, а в прошлом - еще 400, то есть два миллиарда рублей. Это долгая и непростая история, отдельную благодарность за помощь выражаю губернатору», - рассказал глава района.

Остров-3 - это военный городок, закрытый статус которого был снят только в 2010-х годах, до этого земли населенного пункта принадлежали Минобороны, напомнил Дмитрий Быстров. В рамках выделенной суммы проведут масштабные работы.

«Это ремонт водоснабжения и водоотведения, ремонт сетей теплоснабжения. Уход от открытой системы горячего водоразбора, то есть будут центральные тепловые пункты и, наконец, жители будут получать нормальную горячую воду, а не такую же, как в батарее. Это очистные сооружения, водозабор, то есть весь комплекс инженерной инфраструктуры», - поделился масштабами работ глава района.

Проект модернизации инфраструктуры очень сложный, отметил Дмитрий Быстров. Работы усложняются отсутствием структурированных планов прокладки сетей, что приводит к прорывам старых труб при ремонтных работах, поскольку сети прокладывались не по стандартам и зачастую проходят не там, где должны проходить.

Напомним, в Острове-3 проживает порядка четырех тысяч человек. Полный объем работ планируют завершить к 2025 году, на данный момент подрядчик выполняет свои обязательства согласно графику.