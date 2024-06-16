ЖКХ

Более 60 домов в деревне Карпово Островского района подключат к газу

Работы по догазификации деревни Карпово Островского района стартовали на прошлой неделе, сообщил глава района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

«Вместе с нашим депутатом областного Собрания Арменом Мнацаканяном заехали посмотреть, как продвигается прокладка труб. Рабочие строят двухкилометровый внутрипоселковый газопровод, чтобы довести газ до 35 домовладений населенного пункта, которые подали заявку», - сказал глава района.

Всего к газу должны подключить 64 домовладения.

«Важный момент, который подчеркнул Антон Дымов, - подрядчик планирует одновременно с прокладкой межпоселкового газопровода строить сети в границах участков и готовить домовладения к приему природного газа. Такой подход влияет на скорость сдачи объекта в целом», - заключил Дмитрий Быстров.