ЖКХ

Начались строительные работы для догазификации островской деревни Карпово

Сотрудники «Газпром газораспределение Псков» приступили к строительству внутрипоселкового газопровода протяженностью 2 км для догазификации деревни Карпово Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: «Газпром газораспределение Псков»

Для обеспечения газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа.

Новые сети позволят газифицировать 64 домовладения. На сегодняшний день в работе газовой компании находится 35 заявок от жителей населенного пункта, 33 из них переведены в договоры. Одновременно будут проводиться работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приему природного газа.