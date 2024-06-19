Псковский «Горводоканал» напоминает о плюсах цифровых квитанций

Абоненты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» могут оплачивать счета без комиссии на официальном сайте предприятия, если откажутся от бумажных квитанций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».
«С прошлого года оплату комиссии ресурсоснабжающая организация берет на себя. Это небольшой, но приятный бонус для псковичей, которые выбирают цифровой формат», – рассказали в «Горводоканале».
На сегодня более двух тысяч абонентов уже получают электронные квитанции. На предприятии напомнили об основных преимуществах электронного документа:
Сервис доступен на сайте в разделе «Оплата услуг» личного кабинета, где услуги предприятия можно оплатить удобным способом: картой любого банка или электронным кошельком. Цифровая квитанция будет подключена автоматически.