ЖКХ

Псковский «Горводоканал» напоминает о плюсах цифровых квитанций

Абоненты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» могут оплачивать счета без комиссии на официальном сайте предприятия, если откажутся от бумажных квитанций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

«С прошлого года оплату комиссии ресурсоснабжающая организация берет на себя. Это небольшой, но приятный бонус для псковичей, которые выбирают цифровой формат», – рассказали в «Горводоканале».

На сегодня более двух тысяч абонентов уже получают электронные квитанции. На предприятии напомнили об основных преимуществах электронного документа:

Это удобно! Есть доступ к квитанции, с прямой ссылкой для оплаты, где бы вы ни находились.

Это надежно! Квитанция не потеряется, ее не вытащат из почтового ящика.

Это экологично! Выбирая цифрую квитанцию, вы спасаете несколько деревьев.

Сервис доступен на сайте в разделе «Оплата услуг» личного кабинета, где услуги предприятия можно оплатить удобным способом: картой любого банка или электронным кошельком. Цифровая квитанция будет подключена автоматически.