ЖКХ

Свалку не вывозят на улице Труда в Пскове

Свалку не вывозят у домой №20 и №22 на улице Труда в Пскове, сообщает очевидец.

«Утренний звонок в 122 пока не принес результатов. Ничего не ускорилось», - добавил он.

Напомним, за выходные в Пскове вывезли 800 тонн мусора.