ЖКХ

Руководству Великих Лук удается сдерживать мусорную проблему - Андрей Беляев

Руководству города Великие Луки удается сдерживать мусорную проблему. Об этом глава городской администрации Андрей Беляев сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас руководству города удается сдерживать мусорную проблему с субподрядчиком регоператора, в Великих Луках работает субподрядная организация, а не сам регоператор. Трудностей не меньше, долг растет, субподрядчику становится все сложнее. Естественно, мы принимаем все возможные меры, чтобы получить поддержку, чтобы не допустить образования несанкционированных свалок. Сейчас, в летний период, за два-три дня свалка может перерасти в экологическую эпидемию», – рассказал Андрей Беляев.

В Великих Луках, в отличие от Пскова, обеспечивается своевременный вывоз отходов и не было мусорных коллапсов.

«Люди понимают, что сами живут в этом городе, и от них зависит очень многое, это дорогого стоит», – заключил Андрей Беляев.