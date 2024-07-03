ЖКХ

В Опочке готовятся к новому отопительному сезону

В рамках подготовки к новому отопительному сезону в МУП «Теплоэнерго» в Опочке произведена замена двух старых твердотопливных котлов в котельной №7 и одного котла в котельной №1 на современные, более экономичные шахтные котлы длительного горения. Об этом сообщил глава Опочецкого округа Юрий Ильин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Юрий Ильин / «ВКонтакте»

Также произведена замена теплового оборудования, что позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла потребителям.

«Благодарю губернатора области Михаила Ведерникова за поддержку и финансовую помощь в подготовке к отопительному сезону», - добавил Юрий Ильин.