ЖКХ

За шесть месяцев псковские газовики отработали около 1500 аварийных заявок

В январе-июне 2024 года специалисты аварийно-диспетчерской службы (АДС) «Газпром газораспределение Псков» совершили около 1,5 тысячи аварийных выездов. Чаще всего причиной вызова бригады АДС были утечки газа при эксплуатации газоиспользующего оборудования. При этом 20% вызовов оказались ложными, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Среди частых причин выездов — попадание воды во внутридомовые газопроводы из-за несанкционированного подключения проточных водонагревателей. Для ликвидации аварии специалисты должны отключить газ. 5 июня по этой причине без газа временно остались 172 квартиры двух многоквартирных домов в городе Пскове.

«Затраты на проведение восстановительных работ в несколько раз превышают расходы на услуги специализированной организации по установке газового водонагревателя. Проведение самовольных работ на действующем газопроводе категорически запрещены и опасны для жизни», - отметила главный инженер- заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.