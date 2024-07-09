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ЖКХ

Дом на улице Рокоссовского в Пскове может остаться без тепла из-за поселившихся в подвале бомжей

11.07.2024 12:55|ПсковКомментариев: 0

Дом №5 на улице Рокоссовского в Пскове может остаться без тепла из-за поселившихся в подвале бомжей. О состоянии подвального помещения Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: Псковские тепловые сети

На предприятии отметили, что пока управляющая компания не займется вопросом расчистки нечистот, разрешение на подачу тепла в дом «Псковские тепловые сети» не дадут. 

Сотрудники ресурсоснабжающей организации приехали на улицу Рокоссовского к дому №5, где в рамках ремонтной программы перекладывается участок трассы отопления.

«По сложившейся традиции мы обежали место проведения ремонтных работ, сделали пару симпатичных кадров. И тут нам на глаза попался занятный баллончик со средством от блох и насекомых», - поделились на предприятии.

Сотрудникам предложили спуститься в подвал и самим увидеть, для чего нужен этот баллончик. 

«Оказалось, что в подвале располагается штаб-квартира редкого вида асоциальной экосистемы нашего города - бомжа обыкновенного. Мы, как истинные натуралисты, не смогли пройти мимо подобного арт-объекта. И решили заглянуть на огонёк. Из книжек по биологии мы знаем, что в дневное время этого зверька сложно застать в своей уютной норке. Как и все представители вида Homo Sapiens, он занят поисками пропитания. А беспокоить этот вид в ночное время - это уже и вовсе не безопасно, так как он с медвежьей суровостью охраняет свою берлогу. Там может и кусок арматуры в голову прилететь. А голова нам ещё пригодится», - рассказали в «Псковских тепловых сетях».

Сотрудники предприятия отмечают, что «были в шоке от увиденного».

«Поверьте нам на слово, запах дихлофоса - это волшебная амброзия в сравнении с тем, как пахнет эта берлога», - подчеркнули на предприятии.

Но запах — это далеко не самое страшное, как и вши, и блохи, и крысы. Специалисты подчеркнули, что страшнее всего, что общедомовое имущество, которое является ещё и местом повышенной опасности, завалено мусором и нечистотами.

«А многоуважаемая управляющая компания, зная об этом, не принимает никаких мер», - заметили сотрудники ПТС.

«Псковские тепловые сети» обратились к жильцам дома, объяснив им, что пока в тепловом узле не будет наведен порядок, предприятие не сможет дать разрешение на подачу тепла в дом, когда наступит время отопительного сезона. 

«Многоуважаемые жители дома №5 по улице Рокоссовского. Мы надеемся на вашу помощь и понимание. Посмотрите, во что превращён ваш подвал и дорогостоящее оборудование, которое является вашей собственностью! При всём уважении, пока не будет наведен порядок, ваш дом не получит паспорта готовности к отопительному сезону. Наше предприятие не будет брать на себя ответственность за подачу в этот дом тепла. Поверьте нам, в этот тепловой пункт не ступала нога представителей управляющей организации. О какой промывке, опрессовке может тогда вообще идти речь? Мы не поверим, что местные бомжи в прошлом были выдающимися инженерами и за прописку всё провели», - подчеркнули «Псковские тепловые сети».

Теги: #тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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