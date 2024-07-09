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Директор псковского «Экопрома» назвал главную причину «мусорных коллапсов»

Причиной «мусорных коллапсов» в Псковской области стало нарушение договоренностей с региональным оператором со стороны руководства «Спецтранскома». Такое мнение директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев высказал в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Официально в территориальной схеме был непосредственно подрядчик, это "Спецтранском", мусоросортировочный комплекс. И конечное звено - это был полигон. Я всегда и везде на совещаниях говорил, что это одна лодка, которую мы все делим. Правильно Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области - ред.) подметил, недавно он давал статью и написал, что, конечно, во всех организациях, которые непосредственно касаются ЖКХ, есть и долги, и друг другу, но никто рубильник не выключает, все работают. Здесь получилось так, что была пандемия, образовался какой-то долг, потом этот долг стал потихоньку расти», — рассказал Александр Киселев.

Он добавил, что в первые месяцы реформы «Экопром» работал на свои средства, и с тех пор долг перед другими участниками реформы мог уменьшаться или увеличиваться.

«Но у нас также есть и другие контрагенты, где никогда руки никому не выкручивали. У нас также есть перед ними долги. Но здесь получилось так, что есть непосредственно собственник двух этих организаций, который в какой-то момент стал прикрывать нам въезд на мусоросортировочный комплекс. По закону, юридически он этого делать не имеет права», — добавил Александр Киселев.

При этом проблемы во взаимодействии со «Спецтранскомом», по его словам, начались раньше.

«Первый звоночек - это был 2022-й год и июль месяц, когда нам первый раз шлагбаум закрыли. Я договорился, поехал на встречу, договорился с человеком, как мы будем расписывать долг. Вроде бы как ударили по рукам. И через 5 дней он нам закрывает шлагбаум. В 2023 году с апреля месяца нам стали закрывать комплекс, наши машины стали стоять по 2-3 часа в очереди. Перед новогодним коллапсом мы договорились в кабинете, непосредственно в правительстве о том, что Новый год работаем как обычно, ничего не закрывается. Человек выдвинул свои условия, я эти условия выполнил, которые он выдвигал на тот момент. Ударили по рукам, и 31-го числа он закрывает все. И полигон, и комплекс. Долг есть? Есть. Отказываемся от долга? Нет. Он первый, кто стал компанию банкротить. На сегодняшний день кассовый разрыв у нас получается где-то год, но в течение года он все равно эти деньги, которые должен получать, он их получал», — заключил Александр Киселев.

Напомним, филиал ООО «Экопром» пока продолжает работу в Псковской области как подрядная организация. Компанию лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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