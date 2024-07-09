ЖКХ

Директор псковского «Экопрома»: Пока работаем как подрядная организация

Филиал ООО «Экопром» продолжает работу в Псковской области как подрядная организация. Об этом директор псковского филиала компании Александр Киселев сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Наша работа не останавливается, будет продолжаться. Будем взыскивать долги, будем закрывать свои долги по мере своих возможностей. Поэтому останавливаться мы не будем. Мы остаемся в регионе, пока работаем как подрядная организация. Да, автомобили приходят. Когда парк вырастет в нужном в количестве у "Экогрупп", конечно, мы с рынка уйдем», – рассказал Александр Киселев.

Он уточнил, что процесс взыскания долгов с населения – долгий и трудоемкий.

«Долг будет расти и дальше, если не поменяется тариф и норма накопления», - уточнил Александр Киселев.

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Напомним, филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой.

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Ранее руководитель компании, генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.