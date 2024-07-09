ЖКХ

В двух домах в Пскове приняли работы по капремонту крыши и коммуникаций

Приняты работы по капитальному ремонту общего имущества в двух домах в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фотографии: сайт Фонда капитального ремонта Псковской области

В доме на улице Байкова, 4 выполнены работы по капитальному ремонту крыши. Подрядная организация ООО «ГК «Русьстрой» в соответствии с договором от 14 декабря 2023 года №117/КР демонтировала старую кровлю и установила новую рулонную кровлю. Также произведен ремонт парапетов, вентиляционных шахт и кабин выхода на крышу. Выполнено устройство водосточной системы. Приемочная комиссия состоялась 9 июля.

В доме на улице Сиреневый бульвар, 17 подрядная организация ООО «Капитолий» в рамках договора от 8 декабря 2023 года №113/КР выполнила работы по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения и водоотведения. На объекте в местах общего пользования произведена замена магистральных труб и стояков холодного водоснабжения и водоотведения, выполнена изоляция труб в подвале, установлены общедомовые приборы учета потребления холодной воды.

Также в подвале смонтирована насосная установка для подачи холодной воды. В жилых помещениях заменены стояки холодного водоснабжения и водоотведения. Приемочная комиссия состоялась 5 июля.

Капитальный ремонт осуществлен в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2024 год.