Экспериментальный способ промывки водонагревателей используют в Пскове на улице Алексея Алехина

Сотрудники муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» применили инновационный способ промывки водонагревателей на улице Алексея Алехина. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали на предприятии.
Фото здесь и далее: муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети»
«Мы станем участниками одного невероятного эксперимента, который смело можно назвать битвой пламени и воды. В ходе этого невероятного сражения мы постараемся избежать жертв и разрушений, но это не точно. Для легендарного сражения нам потребуется и подходящее место, которое является олицетворением самой проблемы, с которой мы и ведём неравный бой уже многие годы!» - отметили в тепловых сетях.
Специалисты «Псковских тепловых сетей» прибыли на улицу Алексея Алёхина.
Данный вид водонагревателей громоздкий, но очень эффективный. В нормальных условиях эксплуатации он почти вечен, заметили специалисты.
«Не зря же их до сих пор используют на подводных лодках. Но мы не на подводной лодке, да и холодная вода у нас не самого лучшего качества. Мы сейчас говорим о ней не как о питьевой воде, а как о сырье, используемом для нагревания. Не путайте», - подчеркнули на предприятии.
Теплообменники «Псковский тепловых сетей» (пластинчатые или кожухотрубные) забиваются практически моментально. Если говорить о кужухотрубных, то они хороши всем, кроме возможности их разобрать и помыть. Внутри них находятся трубки, в которых циркулирует холодная вода, а вокруг этих трубок циркулирует горячая, которая и доводит холодную воду до необходимых 60 градусов.
«Как вы понимаете, все внутренние трубки полностью забились отложениями», - рассказали сотрудники о состоянии труб на улице Алексея Алехина.
«И что же нам остаётся делать? Разобрать же невозможно! Как и в любой жизненной ситуации, есть два выхода. Первый и самый простой - это сдаться. Взять в руки болгарку, всё распилить и сдать в металлолом. А на месте демонтированного кожухотрубного водонагревателя установить пластинчатый, который тоже забьётся отложениями, но его всегда можно разобрать и почистить», - поделились на предприятии.
Есть второй - более сложный, творческий, а местами даже научный вариант. И заключается этот способ в подборке различных кислот, которые сотрудники псковского предприятия не применяли в промывках.
Для внутридомовых сетей такие способы промывки не подойдут, так как используемые кислоты нанесут жуткие увечья, если попадут на тело человека. Но в формате замкнутого контура, который не имеет сообщения с трассами горячего водоснабжения, специалисты могут пробовать, что угодно, заметили в ПТС.
Чтобы проверить гипотезу с новыми растворами кислот, службе ЦТП, которую возглавляет Сергей Иванов, пришлось сильно изменить конструкцию промывочной установки. В неё были добавлены современные датчики для контроля невероятного количества параметров.
«Мы даже все запомнить не смогли», - дополнили специалисты.
«Что касается нашего водонагревателя, то ещё несколько дней ему будут пытаться продлить жизнь. До попытки инновационной промывки его промывали три недели, и всё было безрезультатно. Если не сработает и это, то в следующей нашей публикации мы расскажем о демонтаже этого водонагревателя, и на нашем предприятии их останется только два. Поверьте, мы сейчас заинтригованы не меньше вашего и ждём развязки этого исторического сражения!» - заключили в «Псковских тепловых сетях».