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ЖКХ

Экспериментальный способ промывки водонагревателей используют в Пскове на улице Алексея Алехина

15.07.2024 15:01|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» применили инновационный способ промывки водонагревателей на улице Алексея Алехина. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали на предприятии. 

Фото здесь и далее: муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети»

«Мы станем участниками одного невероятного эксперимента, который смело можно назвать битвой пламени и воды. В ходе этого невероятного сражения мы постараемся избежать жертв и разрушений, но это не точно. Для легендарного сражения нам потребуется и подходящее место, которое является олицетворением самой проблемы, с которой мы и ведём неравный бой уже многие годы!» - отметили в тепловых сетях. 

Специалисты «Псковских тепловых сетей» прибыли на улицу Алексея Алёхина.

«По одному только названию улицы можно понять, что за битва нас ожидает. Раз уж маски сброшены, а вся интрига развеяна, давайте перейдём к делу. Мы находимся в нашем центральном тепловом пункте (ЦТП). Здесь находится один из трёх кожухотрубных подогревателей, которые остались на нашем предприятии», - рассказали сотрудники. 

Данный вид водонагревателей громоздкий, но очень эффективный. В нормальных условиях эксплуатации он почти вечен, заметили специалисты. 

«Не зря же их до сих пор используют на подводных лодках. Но мы не на подводной лодке, да и холодная вода у нас не самого лучшего качества. Мы сейчас говорим о ней не как о питьевой воде, а как о сырье, используемом для нагревания. Не путайте», - подчеркнули на предприятии.

Теплообменники «Псковский тепловых сетей» (пластинчатые или кожухотрубные) забиваются практически моментально. Если говорить о кужухотрубных, то они хороши всем, кроме возможности их разобрать и помыть. Внутри них находятся трубки, в которых циркулирует холодная вода, а вокруг этих трубок циркулирует горячая, которая и доводит холодную воду до необходимых 60 градусов.

«Как вы понимаете, все внутренние трубки полностью забились отложениями», - рассказали сотрудники о состоянии труб на улице Алексея Алехина.

«И что же нам остаётся делать? Разобрать же невозможно! Как и в любой жизненной ситуации, есть два выхода. Первый и самый простой - это сдаться. Взять в руки болгарку, всё распилить и сдать в металлолом. А на месте демонтированного кожухотрубного водонагревателя установить пластинчатый, который тоже забьётся отложениями, но его всегда можно разобрать и почистить», - поделились на предприятии.

Есть второй - более сложный, творческий, а местами даже научный вариант. И заключается этот способ в подборке различных кислот, которые сотрудники псковского предприятия не применяли в промывках.

«Мероприятие это дорогостоящее, но важное ещё и по той причине, что когда-то "чистая вода" будет во всём городе. Соответственно, нам уже сейчас нужно понимать, как мы потом будем с ней бороться в плане промывки своих котлов и другого неразборного оборудования», - пояснили сотрудники.

Для внутридомовых сетей такие способы промывки не подойдут, так как используемые кислоты нанесут жуткие увечья, если попадут на тело человека. Но в формате замкнутого контура, который не имеет сообщения с трассами горячего водоснабжения, специалисты могут пробовать, что угодно, заметили в ПТС. 

Чтобы проверить гипотезу с новыми растворами кислот, службе ЦТП, которую возглавляет Сергей Иванов, пришлось сильно изменить конструкцию промывочной установки. В неё были добавлены современные датчики для контроля невероятного количества параметров.

«Мы даже все запомнить не смогли», - дополнили специалисты.  

«Хочется отметить, что вся эта история с инновационными методами чистки подогревателей, как и программное обеспечение для ЦТП - это детище Сергея Иванова. Он невероятно вдумчивый и болеющий за своё дело специалист, которым гордится наше предприятие. Но это уже совсем другая рубрика и история», - рассказали о Сергее Иванове коллеги.

«Что касается нашего водонагревателя, то ещё несколько дней ему будут пытаться продлить жизнь. До попытки инновационной промывки его промывали три недели, и всё было безрезультатно. Если не сработает и это, то в следующей нашей публикации мы расскажем о демонтаже этого водонагревателя, и на нашем предприятии их останется только два. Поверьте, мы сейчас заинтригованы не меньше вашего и ждём развязки этого исторического сражения!» - заключили в «Псковских тепловых сетях».

Теги: #тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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