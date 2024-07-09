ЖКХ

Четырем абонентам в Псковской области отключили газ из-за отсутствия договоров

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков» провели очередной совместный рейд в Бежаницах, Локне и Новосокольниках. Мероприятия проводили в отношении абонентов, которые на протяжении долгого времени уклоняются от заключения договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО), сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Накануне рейда четыре абонента пришли в Единые клиентские центры газовых компаний, заключили необходимые договоры и избежали отключения. Подача газа приостановлена четырем абонентам за отсутствие договора.

С начала года сотрудники газовых компаний проводят в Псковской области регулярную информационную работу о важности и необходимости заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования.

«Газпром межрегионгаз Псков» напоминает, что для возобновления подачи газа после отключения абонентам необходимо заключить договор на ТО ВКГО, а также оплатить расходы по отключению и подключению к газораспределительной сети.