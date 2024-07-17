Квитанции за воду по новым тарифам придут великолучанам в августе

Тариф на водоснабжение и водоотведение изменился в Великих Луках с 1 июля. Как Псковской Ленте Новостей сообщили на муниципальном предприятии «Водоканал», уже в августе придут платёжные квитанции с новым тарифом за объём услуг, потреблённых в июле.
В соответствии с приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области №245-в от 20 декабря 2023 года расчет платы за водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2024 года будет производиться по следующим тарифам:
Для населения с НДС:
Для всех групп потребителей, за исключением населения (без НДС):