ЖКХ

Квитанции за воду по новым тарифам придут великолучанам в августе

Тариф на водоснабжение и водоотведение изменился в Великих Луках с 1 июля. Как Псковской Ленте Новостей сообщили на муниципальном предприятии «Водоканал», уже в августе придут платёжные квитанции с новым тарифом за объём услуг, потреблённых в июле.

В соответствии с приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области №245-в от 20 декабря 2023 года расчет платы за водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2024 года будет производиться по следующим тарифам:

Для населения с НДС:

питьевая вода - 34,32 рубля за кубический метр,

водоотведение - 35,17 рубля за кубический метр.

Для всех групп потребителей, за исключением населения (без НДС):

питьевая вода - 39,61 рубля за кубический метр,

водоотведение - 46,19 рубля за кубический метр.