ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Псковской области с 1 июля

Рост тарифов на коммунальные услуги предусмотрен на территории Псковской области с 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В целом по платежам за все коммунальные услуги он не превысит 9,6%. К коммунальным услугам относятся услуги в сфере теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, вывоз мусора.

Платежные квитанции с новым тарифом будут направлены в августе на объем услуги, который потребили в июле.

«Обращаем внимание, что данное повышение тарифов и ограничение их роста не относится к жилищным услугам (содержание жилого фонда, лифт) В этом случае управляющие кампании самостоятельно определяют размер платы, периодичность повышения и информируют население, как сложилась плата», - отметили в правительстве.