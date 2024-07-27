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Регоператор обязан обеспечивать псковичей пакетами для мусора при бесконтейнерной схеме сбора отходов — УФАС

01.08.2024 14:40|ПсковКомментариев: 0

Региональный оператор обязан обеспечивать потребителя пакетами или другими емкостями для мусора. Такое решение вынесла комиссия Псковского УФАС России по результатам рассмотрения антимонопольного дела в отношении бывшего регионального оператора ООО «Экопром», сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

В Псковское УФАС России из прокуратуры Псковской области поступили материалы, в которых были заявления граждан о нарушении ООО «Экопром» требований по факту непредоставления пакетов или других емкостей для складирования твердых коммунальных отходов населению при осуществлении сбора и удаления твердых коммунальных отходов бестарным методом.

Заявители указали, что ООО «Экопром» не предоставляет пакеты и другие емкости для складирования ТКО, вопреки требовании пункта 10 Правил 1156.

Приказом Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 15 ноября 2016 года №127-ОД «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Псковской области» предусмотрено, что в ряде районов Псковской области применяется бесконтейнерная схема накопления твердых коммунальных отходов, в том числе пакетный сбор.

Таким образом, предоставление потребителям региональным оператором пакетов или иных емкостей для складирования ТКО является необходимым условием надлежащего осуществления накопления твердых коммунальных отходов, а также исполнением региональным оператором возложенных на него обязанностей. Неисполнение ООО «Экопром» указанного условия приводит к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, у которых отсутствует возможность складирования ТКО в контейнеры, либо бункеры, расположенные на контейнерных площадках.

ООО «Экопром» сообщило, что расходы на приобретение мешков не включены в тариф оказания услуг регионального оператора, в связи с чем мешки не предоставлялись и не предоставляются. В распоряжении ООО «Экопром» пакетов или иных емкостей для обеспечения ими заявителя не имеется.

При этом ООО «Экопром» не лишено возможности использовать иные способы или источники для приобретения пакетов для сбора ТКО (например: прибыль, кредит, займы), заметили в УФАС. 

Псковское УФАС России признало в действиях ООО «Экопром» нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке обращения с твердыми коммунальными отходами путем непредоставления пакетов или других емкостей для складирования твердых коммунальных отходов, в соответствии с подпунктом «в» пункта 10 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением правительства РФ от 12 ноября 2016 года №1156, что привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.

Напомним, филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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Теги: #УФАС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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