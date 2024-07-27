ЖКХ

«Существенный рывок»: темпы догазификации ускорились в Псковской области

О темпах социальной догазификации в Псковской области рассказал директор компании «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов в эфире программы «Беседка» на радио ПЛН FM (102.6 FM).

«За семь с половиной месяцев построено больше 130 километров газопроводов. Выполнено почти 950 подключений по всему региону. Это более чем на 30% больше суммы того, что было сделано за предыдущие три года. Мы существенный сделали рывок. Впереди у нас поставлена амбициозная задача - увеличить количество подключений еще минимум на 1 000, а в идеале у нас стояла задача выполнить к концу года 3 500 подключений», – сообщил Антон Дымов.

Программу «Беседка» с директором компании «Газпром межрегионгаз Псков» слушайте в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) сегодня, 1 августа, в 18.19.