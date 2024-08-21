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ЖКХ

50 миллионов рублей задолжали жители Великих Лук за отопление

22.08.2024 17:38|ПсковКомментариев: 0

Задолженность населения за отопление в Великих Луках составляет 50 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

«Совсем скоро на смену тёплым дням придут холода, начнётся отопительный сезон. Но многие потребители коммунальных услуг не торопятся своевременно их оплачивать. На сегодняшний день задолженность населения за предоставленные услуги составляет более 50 миллионов рублей. Цифры колоссальные. Этих средств вполне хватило бы на проведение плановых ремонтных работ на котельных и теплотрассах города, позволило бы ещё более качественно подготовиться к отопительному сезону и избежать внештатных, аварийных ситуаций», - отметили в администрации. 

В администрации напомнили, что для оплаты коммунальных платежей можно использовать интернет-ресурсы, либо же оплачивать квитанции в отделениях банка или Почты России. Также в городе Великие Луки работают кассы ЕРКЦ. Можно выбрать любой из способов оплаты и оплатить квитанции, чтобы избежать просрочки платежа. Оплатить свои квитанции за жилищно-коммунальные услуги можно в течение всего месяца (не обязательно только до 25-го числа).

«К сожалению, далеко не все потребители являются добропорядочными гражданами. У некоторых задолженность накапливается месяцами, и тогда поставщик коммунальных услуг может применить к ним штрафные меры, даже прекратив поставку услуг до полного погашения просрочки. А когда никакие методы на потребителя не действуют, коммунальное предприятие может обратиться за помощью в суд. Не допускайте задолженностей, платите по счетам. Это не просто ваша обязанность, а необходимость и залог теплых батарей, чистой воды и электричества в ваших квартирах и домах! Качественная подготовка и прохождение отопительного сезона в городе напрямую зависит от полноты и своевременности вашей оплаты за потребленные ресурсы», - заключили в администрации.

Теги: #отопительный сезон #задолженность
Источник: Псковская Лента Новостей
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