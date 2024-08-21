ЖКХ

Горячее водоснабжение в 14 домах и детсаду в Пскове восстановят с задержкой

Жителей 14 многоквартирных домов по улицам Шестака, Майора Доставалова и Юбилейной в Пскове предупреждают о возможной задержке возобновления подачи горячей воды после двухнедельного отключения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Фото: администрация Пскова

Это связано с трудностями, которые возникли при реконструкции теплотрассы на улице Шестака. По не зависящим от подрядной организации причинам произошла задержка поставки комплектующих, необходимых для продолжения работ. В связи с этим в 14 многоквартирным домам и детском саду «Аистенок» горячее водоснабжение восстановят не 26 августа, как планировалось, а ориентировочно 28 августа.

Список объектов, попадающих в зону реконструкции:

улица Юбилейная, 30А, 32, 32А;

улица Шестака, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 23;

улица Майора Доставалова, 10, 12.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Администрация города Пскова и подрядчик прикладывают все усилия для ускорения процесса. В настоящий момент все необходимое для работ имеется», - добавили в администрации.