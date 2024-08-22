ЖКХ

С начала года с должников по газу в Псковской области взыскали около 4 млн рублей

С начала 2024 года «Газпром межрегионгаз Псков» взыскал через суды около 4 млн рублей с потребителей-должников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Компания регулярно проводит работу по предупреждению и сокращению задолженности. За семь месяцев 192 тысячи абонентов получили голосовые телефонные оповещения об имеющейся задолженности, около 40 тысячам абонентам направлены уведомления о необходимости в кратчайшие сроки погасить долги. 59 абонентам с суммой долга около 730 тысяч рублей подача газа была прекращена.

«Мы всегда идем навстречу нашим абонентам, но, к сожалению, иногда потребители не соблюдают сроки оплаты, не реагируют на уведомления и предупреждения и доводят ситуацию до крайних мер – судебных взысканий или отключений газоснабжения», - отметила начальник службы по работе потребителями в городе Пскове ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.