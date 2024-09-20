ЖКХ

Крышу многоквартирного дома в печорской деревне Ротово капитально отремонтировали

Завершены работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома в Печорском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

На территории Псковской области продолжается реализация региональной программы капитального ремонта. В соответствии с краткосрочным планом на 2024 год в многоквартирном доме по адресу: Печорский район, деревня Ротово, дом №5 завершены работы по капитальному ремонту крыши. Работы осуществлялись за счет средств, уплаченных собственниками квартир в качестве ежемесячных взносов на капитальный ремонт.

Подрядная организация ООО «СимволСтрой» в рамках договора от 28 февраля №7/КР выполнила демонтаж старого кровельного покрытия, осуществлен ремонт стяжки и устройство новой кровли из наплавляемых материалов. Также отремонтированы парапеты, карнизные свесы, вентиляционные каналы и кабины выхода на крышу. Произведен ремонт козырьков входных групп.

В ближайшее время состоится приемочная комиссия выполненных работ.

Отметим, что в рамках краткосрочного плана капитального ремонта на 2024 год в Печорском округе запланирован ремонт 6 элементов в 6 многоквартирных домах, процент выполнения работ на текущую дату составляет порядка 80%.