«Единая Россия» запустила мониторинг готовности многоквартирных домов к отопительному сезону

«Единая Россия» запустила в регионах мониторинг готовности многоквартирных домов к отопительному сезону. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале партии.
Партийный проект «Школа грамотного потребителя» подготовил специальную анкету, чтобы жители могли сообщить не только о состоянии радиаторов, внутридомовых коммуникаций, но и гидроизоляции цоколей, подвалов, чердаков, остекления подъездов, доводчиков на дверях.
Результаты мониторинга направят в государственные жилищные инспекции для принятия мер к управляющим организациям.