ЖКХ

«Единая Россия» запустила мониторинг готовности многоквартирных домов к отопительному сезону

«Единая Россия» запустила в регионах мониторинг готовности многоквартирных домов к отопительному сезону. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале партии.

Партийный проект «Школа грамотного потребителя» подготовил специальную анкету, чтобы жители могли сообщить не только о состоянии радиаторов, внутридомовых коммуникаций, но и гидроизоляции цоколей, подвалов, чердаков, остекления подъездов, доводчиков на дверях.

«Проверка будет комплексной. Есть ряд пунктов, которые в обязательном порядке должны быть соблюдены при подготовке многоквартирного дома. Начало этого года сопровождалось несколькими крайне неприятными инцидентами, когда десятки домов в ряде субъектов РФ остались без тепла в морозный период. Поэтому крайне важно принять превентивные меры», — подчеркнул координатор партпроекта, председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству Александр Козлов.

Результаты мониторинга направят в государственные жилищные инспекции для принятия мер к управляющим организациям.