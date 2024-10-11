ЖКХ

В газовой системе Локни образовался застой меркаптана

В газовой системе в центре Локни Псковской области образовался небольшой застой меркаптана, что привело к резкому запаху на улицах и возле домов, сообщается в Telegram-канале главы Локнянского района Ивана Белугина.

«Дорогие друзья, в центре Локни вы можете ощущать запах, похожий на утечку газа», - предупредил глава муниципалитета.

В публикации он отметил, что это запах меркаптана, вещества, которое добавляют в газ. Без этой добавки газ запаха не имеет.

«Газовые службы в курсе, ситуация штатная и контролируемая. За сутки запах выветрится», - подытожил Иван Белугин