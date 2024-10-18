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Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

23.10.2024 09:33|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области ливни и сильный ветер. Филиал компании «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в сетевой компании, 89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 

121 дизельный генератор общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов. 

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение. 

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.

Теги: #электроэнергия
Источник: Псковская Лента Новостей
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