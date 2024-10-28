ЖКХ

«Дневной дозор»: Нужно ли отдать аварийные дома на содержание управляйкам?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему предложения отдать управляющим компаниям дома, которые находятся в аварийном состоянии. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Почти 15 лет назад в России стартовала реформа ЖКХ. На смену управлениям микрорайонов пришли частные управляющие компании. Сегодня управляйки, между которыми поделен жилой фонд, есть в каждом городе, в каждом райцентре. Новые дома они берут к себе на содержание с радостью. Еще бы — все сети новые, подъезды чистые, ничего ремонтировать не надо — проблем никаких. А вот старый жилой фонд, тем более аварийные дома, брать никто не хочет, и на то есть целый ряд причин. Во-первых, у жильцов таких домов, как правило, низкая платежная дисциплина, поскольку многие из них являются малоимущими или ведут асоциальный образ жизни. А во-вторых, расходы на содержание таких домов в несколько раз больше, чем новостроек. Равно как и риск возникновения внештатных ситуаций. А поскольку управляющие компании заниматься содержанием таких домов не хотят, их вынуждены тащить на себе муниципалитеты.

В Госдуме обсуждается инициатива, чтобы региональные и муниципальные власти в обязательном порядке передавали управление домами, находящимися в плохом состоянии, управляющим компаниям. Это значит, что если дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а жители не выбрали способ управления домом, то власти региона отдадут здание в управление компании из специально созданного реестра. Договор управления будет заключен без проведения конкурса. Кроме того, управляющей организации, как предлагается законопроектом, могут возмещаться недополученные доходы за счет средств региона. То есть по сути это принудиловка, навязанная услуга. Есть ли в бюджете на это деньги? Насколько такой механизм сработает? Отношение псковских экспертов к новой инициативе — в программе «Дневной дозор».

В Пскове уже разработан проект нормативного акта, исходя из которого, начиная с 2025 года, бюджет будет компенсировать управляйкам расходы на содержание аварийных домов. На эти цели заложено 6 миллионов рублей, сообщила первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова.

«Опыт других регионов, например, Москвы или Новгородской области, наших соседей, говорит о том, что это абсолютно правильное решение. Более того, город Псков уже пошёл по данному пути. У нас уже разработан проект нормативного акта, согласно которому со следующего года мы будем платить субсидию управляющим компаниям на выпадающие доходы от содержания домов, которые остались без управления многоквартирными домами».

У руководителя управляющей компании «Новый квартал» Антона Васильева идея отдавать аварийные дома управляйкам (пусть даже в обмен на компенсацию расходов) пока вызывает больше вопросов, чем ответов. И первый вопрос - кто будет нести ответственность, в том числе уголовную, если какой-нибудь дом разрушится? Ведь жилой фонд признаётся аварийными не просто так. А если обрушится стена или упадет потолок? Еще один момент - для того, чтобы хоть как-то отремонтировать здание, нужны деньги, а собираемость взносов в таких домах невелика. И как в таком случае решать проблему - забирать деньги из «копилки» жильцов других домов? Пока предлагаемый механизм Антону Васильеву не кажется рабочим.

«Как предприниматель, просто скажу, что это невозможно: забрать дом, который заведомо требует достаточно серьезных вложений (либо строительных, либо его снос и строительство нового), просто для того, чтобы он был балластом и тянул с управляющей компании деньги. Наверное, это неправильно. Более того, управляющая компания несет полную ответственность, в том числе и уголовную, за руководство данной компании. Не дай Бог, что. На ком ответственность? Он же не просто так признан аварийным жильем. Например, обрушилась крыша. Я буду за это отвечать? Наверное, это не совсем правильно и несправедливо. Более того, тарифы. Разве есть люди, которые в 10 раз больше начнут платить за то, чтобы хоть что-то, хоть какую-то намалевать штукатурочку, доску лишнюю прибить, чтобы дом, скажем так, просто не рухнул. Но я не сильно верю в саму систему, скажем так, что она будет выстроена. Внесено, но сегодня механизма нет, он отсутствует. Пока мы этот механизм налаживаем, этим домам будет еще хуже. А нести сегодняшнюю ответственность за содержание данных домов - это, конечно, достаточно серьезный вопрос».

Глава Островского района Дмитрий Быстров считает, что в целом инициатива хорошая и при грамотном механизме работы может улучшить состояние старого жилого фонда. Но самое главное - чтобы этот законопроект не навредил людям, ведь если вырастет тариф на содержание дома, жителям придется ежемесячно оплачивать большие счета, а если тариф не поднимать, то фактически ремонт аварийного дома будут оплачивать жильцы, в том числе, и домов, которые таковыми не признаны. Если же государство берет на себя финансирование, то в этом случае управляющей компании будет легче обслуживать аварийный дом.

«Надо взвешенно подходить, поскольку все управляющие компании имеют в обслуживании перечень домов неаварийных. И, соответственно, средства, которые от граждан поступают за содержание, аккумулируются на счете управляйки. Это, в том числе, один из источников содержания, естественно. И потом в рамках содержания распределяют между домами, работы производят и все прочее. Надо понимать, что если управляющие компании будут каким-то образом поручены аварийный фонд обслуживать и понимая, что обслуживание этого аварийного жилфонда будет требовать больше средств, то не будут ли средства собственников из других домов, из общего кошелька, так будем называть, отвлекаться как раз на решение вопросов по этому аварийному дому? Вот здесь есть определенный риск. Мы понимаем, что, естественно, никто не хочет аварийные дома брать на обслуживание, пока их не расселили. И это в принципе вполне логично, поскольку некоторые элементы конструктивные не выдерживают критики. Действительно, тот тариф, который есть в рамках содержания, не отвечает всем необходимым обязательствам, которые надо было управляющей компании делать, то есть он экономически необоснован, если говорить языком финансовым. В данном случае инициатива хорошая. Только надо понимать, как будет формироваться тариф на обслуживание этого аварийного жилфонда. Это первое. Если он будет экономически обоснованным, будет утверждаться. И готовы ли будут платить его собственники? Не все квартиры, а точнее большинство квартир в аварийных домах принадлежат именно собственникам. То есть будут ли готовы они платить за это? И второе, у меня как раз возникает резонный вопрос для управляющих компаний, если в рамках существующего тарифа каким-то образом заставят заниматься обслуживанием такого дома, не будут ли средства собственников других домов отвлекаться? Это уже дело, не знаю, подсудное или нет, но не совсем правомерное. Главное, чтобы люди не пострадали».

До того, как в России вступила в силу жилищная реформа, была выстроена стройная система обслуживания всех домов, в том числе и аварийных, вспоминает руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат областного Собрания Олег Брячак. МУМРЫ и ЖЭКи подчинялись органам власти. А значит, государство имело большее влияние и могло вмешиваться в случае неисполнения своих обязательств коммунальщиками. К этой практике не мешало бы вернуться, полагает депутат.

«Я об этом говорю уже 10 лет, что управляющие компании должны принадлежать государству. Допустим, давайте возьмем "Водоканал". Государственная компания, никаких проблем, сложнейшее хозяйство, изношенные сети, аварии часто бывают, но они исправляются, сети перекладываются, руководитель "Водоканала" работает, потому что над ним надзирает и губернатор, и прокуратура, и он добросовестно выполняет свои обязанности. Давайте возьмем "Тепловые сети", то же самое: тоже износ, тоже сложно, а все двигается. А теперь давайте вспомним о том, как работала компания "Экопром", частная организация, которая занималась мусором. Скандалы, суды, закрытые свалки, мусор не принимался, мы с вами видели, мусор валялся. Это вот так коммерческие организации работают, да? И хорошо, что губернатор мудрое решение принял и сейчас этот мусорный оператор полностью будет, на 100% принадлежать областной администрации. И там будет порядок, вы увидите это. То же самое надо давно делать и с управляющими компаниями».

Директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», депутат Псковской гордумы Константин Болотин относится к инициативе с недоверием, ведь не совсем понятно, как будут выделяться деньги из бюджета и будет ли их хватать на содержание аварийного жилого фонда. А еще — хватит ли у управляек собственных ресурсов и рабочих рук в случае дополнительной нагрузки. Комментарий Константина Болотина.

«Я, честно говоря, пока отношусь к этому достаточно пессимистично. Почему? Потому что, во-первых, исходя из законопроекта, меня очень смущает фраза, что субъект может компенсировать дополнительные расходы. Говорят, что может компенсировать, а может и не компенсировать. У управляющих организаций всегда будут риски недополучения выпадающих доходов. Это первое. Второе, что меня смущает, именно сегодня - низкие доходы управляющих компаний в связи с тем, что у них сегодня очень низкий тариф, я говорю про Псков, на содержание и обслуживание жилого фонда. Он несколько лет не повышался и уже не соответствует сегодняшней стоимости, в том числе и на рынке труда. И, как следствие, сегодня у них острый дефицит рабочих рук и кадров. То есть даже если это все запустить, то сегодня будет, наверное, некем выполнять дополнительную нагрузку в виде содержания аварийного жилого фонда. Там надо прикладывать достаточно много усилий, чтобы его поддерживать в безаварийном состоянии, и риски большие, чтобы не было ни угроз жизни, ни угроз благополучию людей, проживающих в этих домах. Как следствие, мы понимаем, что наш областной бюджет не очень большой, и выискивать дополнительное финансирование в этот вид деятельности будет достаточно тяжело. Как следствие, будут тоже небольшие суммы компенсации. Это мое предположение».

Эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов обращает внимание на важную деталь нового законопроекта: власти регионов будут отдавать аварийные дома на содержание только тех управляек, которые к этому готовы и включены в специальный реестр. А чтобы в этот реестр попасть, надо подать заявку. Поэтому говорить о том, что бедным управляйкам «навязали» аварийные дома, в данном случае будет неправильно, отмечает эксперт. В целом он считает законопроект достаточно спорным и не решающим глобально проблему аварийного жилья. Во всяком случае, в таких регионах как Псковская область.

«Глубинный смысл здесь немножко другой - дать возможность местным бюджетам хоть как-то финансировать, компенсировать работу управляющих организаций, потому что мы понимаем, что в аварийных домах зачастую не сильно платежеспособное население, надо больше средств вкладывать, чем в неаварийный, в обычный, нормально обслуженный дом. И для того, чтобы эту дельту не превращать в убыток, дается такой механизм субсидирования. Но будет ли от этого толк, мне тяжело сказать. Можно, в каких-то богатых регионах. В Псковской области вряд ли это будут какие-то колоссальные средства в бюджетах, итак денег не хватает. Мне кажется, что это достаточно спорная и не решающая глобально проблему аварийного жилья история. И момент еще такой есть, что муниципалитеты, к сожалению, могут пойти и использовать вот эту схему для того, чтобы минимизировать как раз-таки расселение этих аварийных домов. То есть если выбрали управлйяку, то вместо того, чтобы расселить дом, они будут продлевать агонию».

Утвердят ли в нашей стране инициативу о передаче аварийных домов на содержание управляек с возмещением из бюджета недополученных доходов, пока непонятно. Как говорится, время покажет, но у большинства наших сегодняшних экспертов по этому поводу большие сомнения. В любом случае, для решения проблемы содержания аварийного жилья нужен рабочий и эффективный механизм.

Ирина Донская